Sivilcilere birebir gelecek muhteşem kür!

Uzmanlar, sivilcelerden kurtulabilmek için mucizevi bir kür tavsiye ediyor. İşte sivilcelere birebir gelecek o mucizevi bitkisel kürün tarifi...

- Malzemeler:

Bir tutam biberiye otu, Bir tutam adaçayı, Saf alkol

- Hazırlanışı:

Bir tutam biberiye otu ve bir tutam adaçayını kaynamış suya atarak 15-20 dk. demleyin. Temiz bir tülbentle suyunu süzün ve bu suyun içine bir kahve fincanı saf alkol ilave edin ve karıştırın. 15 - 20 gün boyunca temiz bir pamukla yüzünüze uygulayın.