Sivilcilere birebir gelecek muhteşem kür!
Sivilceler birçok insanın kabusu. Peki sivilcelerden kurtulmak mümkün mü? İşte sivilcelere birebir gelecek muhteşem kür...
Uzmanlar, sivilcelerden kurtulabilmek için mucizevi bir kür tavsiye ediyor. İşte sivilcelere birebir gelecek o mucizevi bitkisel kürün tarifi...
- Malzemeler:
Bir tutam biberiye otu, Bir tutam adaçayı, Saf alkol
- Hazırlanışı:
Bir tutam biberiye otu ve bir tutam adaçayını kaynamış suya atarak 15-20 dk. demleyin. Temiz bir tülbentle suyunu süzün ve bu suyun içine bir kahve fincanı saf alkol ilave edin ve karıştırın. 15 - 20 gün boyunca temiz bir pamukla yüzünüze uygulayın.