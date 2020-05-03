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Sağlık

Sivilcilere birebir gelecek muhteşem kür!

Sivilceler birçok insanın kabusu. Peki sivilcelerden kurtulmak mümkün mü? İşte sivilcelere birebir gelecek muhteşem kür...

Yeniakit Publisher
2020-05-03 04:10:00 -
Sivilcilere birebir gelecek muhteşem kür!

Uzmanlar, sivilcelerden kurtulabilmek için mucizevi bir kür tavsiye ediyor. İşte sivilcelere birebir gelecek o mucizevi bitkisel kürün tarifi...

- Malzemeler:

Bir tutam biberiye otu, Bir tutam adaçayı, Saf alkol

- Hazırlanışı:

Bir tutam biberiye otu ve bir tutam adaçayını kaynamış suya atarak 15-20 dk. demleyin. Temiz bir tülbentle suyunu süzün ve bu suyun içine bir kahve fincanı saf alkol ilave edin ve karıştırın. 15 - 20 gün boyunca temiz bir pamukla yüzünüze uygulayın.

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