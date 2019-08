Sivilcelerden nasıl kurtuluruz? Sivilcelerden kurtulmanın yöntemleri

Sivilceler genellikle ergenlik, aşırı yağ salınımı hormonal bozukluklar ve enfeksiyonlar nedeniyle meydana çıkar. Sivilcelerin büyük kısmı ağrılıdır. Bir kısmı ise aşırı kızarık ve ufaktır. Yüz, boyun, omuz ve sırt bölgelerinde çoğunlukla rastlanır. Sivilceler ciddi bir sağlık problemi oluşturmasa da görüntü açısından can sıkıcı bir hal meydana getirmektedir. Ergenlik döneminde bazı kişilerde sebum aşırı olduğu için sivilceler için çözüm oldukça zorlaşabilir. Özellikle ergenlik çağında sivilceler daha iyileşmeden tekrar sebum salgılanarak yeni sivilceler oluşabilir. Bu nedenle sebum dengeleyici kremler kullanılabilir. Tabi her ilca tedavisi öncesinde mutlaka uzman doktora danışılmalıdır. Sivilce sorunlarının en etkili çözümü cildin mutlaka her gün temizlenmesidir. Yani duş almak sivilcelerle mücadelede büyük önem taşımaktadır. Temizlik ürünleri seçerken de cildinize uygun ürünleri seçmeniz büyük önem taşımakta.

SİVİLCELERDEN NASIL KURTULURUZ?

Tıkalı cilt gözenekleri mutlaka temizlenmeli ve bakterilere neden olan enfeksiyonlar mutlaka temizlenmelidir. Güneş ve aşırı stres sivilcelerin çıkmasında başat aktörlerden biridir. Bu nedenle çevresel etmenlere dikkat edilmelidir. Cildi korumak için yaşınıza ve cildinize uygun sebum düzenleyici ve sivilce azaltıcı dermokozmetik ürünleri kullanabilirsiniz. Bakım yapma gücünüz yoksa da mutlaka vücut her gün temizlenmelidir. Buzları, sivilcelerin üzerin sürdüğümüzde kızarıklık azalacak ve sivilce ufalacaktır. Kan dolaşımını hızlandıran buz gözeneklerin sıklaşmasına ve aşırı yağdan kurtulmaya yardımcı olabilir. Buzu temiz bir bez parçasına sarın ve sivilceli kısma uygulayın. C vitamini açısından zengin olan Limon da sivilcelerle mücadelede önemlidir. Pamuğu limona batırın ve gece yatmadan önce sivilceli bölgeye sürün. Çay ağacı da sivilcelerle mücadele eden bir yağ çeşididir. Çay ağacını pamuk yardımı ile sivilceli bölgeye sürüp yarım saat kadar bekleyiniz. Daha sonra yıkayınız. Cildiniz hassas ise bu yönetimi uygulamayınız. Beyaz diş macununu sivilceli bölgeye sürünüz. Yarım saat kadar bekleyip yüzünü yıkayınız. Sarımsağı ikiye bölün ve sivilcelerin üzerine sürün. 5 dakika sonra yıkayın. Sivilcelerin azaldığına şahit olacaksınız.