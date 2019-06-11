Sivilceler tarih oluyor

Medikal Estetik Uzmanı Çiğdem Akman,sivilce izlerinin ergenlik çağında en sık gözlenen cilt hastalığı olduğunu belirtti. Akman, “İyileşme sürecinde ciltte izler oluşabilmektedir ve özellikle yüz bölgesinde gözlenmektedir. Akne izi olarak da bilinen bu izler leke şeklinde olabileceği gibi scar denilen pürüzlü şekilde olabilmektedir. Özellikle cilt yüzeyinden kabarık veya çökük izler önemli derece de sonuç oluşmaktadır. Genelde pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyen bu kimseler için sivilcelerin cilt de oluşturduğu olduğu çukurluklar ve izler bir stres faktörü haline gelmektedir” dedi.

Merkezlerinde sivilce izi, yara izi leke tedavileri gibi sorunlarda en geç 2 seansta yüzde 80 oranında sonuç alınacak tedavi yöntemlerinin mevcut olduğunu dile getiren Akman, “Eğitim kurumu olmasına istinaden danışanlarımızın daha fazla güven ile başvurması ve sonuç alması kaçınılmaz oluyor” diye konuştu.

Akman, sivilce izlerinde hangi tedavi yöntemleri uygulandığı konusunda ise “Somon dna aşısı, mezoterapi, PRP, dermabrozyon, radyofreaknslı altıniğne, dermastamp, enjeksiyon yöntemleri, tedavi seçeneklerimiz hastamızın cilt yapısına göre uzman eğitmenimiz tarafından belirlenmektedir” dedi.