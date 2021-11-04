Sivilceler, siyah noktalar için kil maskesi nasıl yapılır?

Ev yapımı yüz maskeleri, sivilcelerden kurtulmak ve akne izlerini ortadan kaldırmak için mükemmel doğal ilaçlardır. Hemen her yaşta ortaya çıkabilecek olan sivilceler, dikkat çekmesi açısından kişiyi rahatsız eder. Doğal malzemeler ile hazırlanan sivilceler için maske kesin çözüm olmasa da uzun vadede etkileri mutlaka görülür.

Sivilceler için kil maske

Malzemeler:



1 tatlı kaşığı yeşil kil



1 yemek kaşığı papatya suyu



Hazırlanışı: Papatya suyunu hazır alabileceğiniz gibi evde çayını demleyip soğuduktan sonra kullanabilirsiniz. Kil ile papatya suyunu çamur kıvamına gelene kadar iyice karıştırın. Temiz cildinize uyguladıktan sonra maske kuruyana kadar bekleyin.