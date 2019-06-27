0553 313 94 23

Sivilce sorunu yaşayanlar ne yemeli ne içmeli?

Sivilce sorunuyla başa çıkmak istiyorsanız ilaçların yanı sıra yediğiniz içtiğiniz her şeye özen göstermelisiniz.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:58
Sivilce sorunu yaşayanlar ne yemeli ne içmeli?

Sivilce özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin en büyük sıkıntılarından biridir. Ancak akne sorunu her yaş grubunu etkileyebilir. Akne yüz, omuz ve boyun çevresinde görülebilir.

Akne-sivilce nedir?

Sivilce genellikle yağlı cilt tipine sahip olan kişilerde görülür. Gözeneklerin yağ ile tıkanması ve yağlar ile beslenen bakterilerin birikmesiyle oluşur.

Akne sorununun besinlerle ilgisi var mı?

Yapılan bilimsel çalışmalar bu konuda yeterli olmasa da sağlıksız beslenmenin akne sorununu tetiklediği belirtiliyor. Özellikle bol yağlı ve baharatlı gıdaların akne sorununu tetiklediği düşünülüyor.

Akne sorunu yaşayanlar hangi gıdalardan uzak durmalı?

  • Beyaz ekmek
  • Mısır gevreği
  • İrmikli tatlılar
  • Sütlü çikolata
  • Yulaf
  • Kavun
  • Ananas
  • Balkabağı
  • Patates
  • Pirinç
  • Makarna

Akne ile mücadele edilirken ne yenir ne içilir?

Akne nedenleri ve tedavisi konusunda daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç var. Buna rağmen birçok uzman Omega-3 ağırlıklı beslenenlerin akne sorunundan hızlıca kurtulabileceğini belirtir. Bu nedenle sofralardan;

  • Uskumru
  • Somon
  • Yumurta
  • Ispanak
  • Lahana
  • Kırmızı et
  • Ceviz
  • Badem eksik etmemek gerekiyor.

Akne tedavisi için detoks suyu nasıl hazırlanır?

Malzemeler

  • 1,5 litre su
  • 1 adet limon
  • 5 adet çilek
  • 1 adet yeşil elma
  • Bir avuç  taze nane yaprağı
  • 1 adet çubuk tarçın
  • Arzu ederseniz buz 

Tüm malzemeleri bir sürahiye doldurun. Hazırladığınız su dolapta biraz soğuduktan sonra gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Hazırladığınız bu çaydan her gün bir bardak içerseniz kısa zaman içinde cildiniz pırıl pırıl bir görünüm kazanacaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran henüz uranyum stok limitini aşmadı
    1. İran henüz uranyum stok limitini aşmadı
    2. Başkan Yardımcısı Esen’den MÜSİAD’a..
    3. Binlerce kişi bekliyor! Çekilişte..
    4. Honda, motorsporları yarışlarındaki..
    5. Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları..
    6. Marmara'da sağanak uyarısı
    7. Darıca’da ilaçlama çalışmaları sürüyor
    8. Kartepe’de yaz hazırlığı devam ediyor
    9. Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına 1..
    10. Başkan Çetin: "Çalışanlarımıza en iyi..
    11. Bakan Akar: “F-35 uçağından Türkiye’yi..
    12. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi..
    13. Kocaeli’nin bir plajına da ha ‘Mavi..
    14. Börülcenin vücudumuza etkilerini..
    15. Mete Yarar kirli tezgahı açıkladı!..
    16. Manavgat’ta sokak köpeklerinin..
    17. Kartepe’de tekstil atıkları ekonomiye..
    18. Hava Sıcaklıklarında Hissedilir..
    19. Siirt’te camiler çocuk sesleriyle..
    20. Galatasaray'da voleybolcular için..
    21. Çaykur Rizespor, Moroziuk’un..
    22. "Tepebaşı eTwinning Buluşması"..
    23. Şanlıurfa'da terör operasyonu: HDP'li..
    24. Türk Kara Kuvvetleri 2228 yaşında
    25. Buzağılar güzellik yarışması için..
    26. Maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını..
    27. Macron’dan G20 bildirisini imzalamama..
    28. Malatya Kurumlararası Hayata Dokunuş..
    29. Çaykur Rizespor'da Moroziuk sözleşme..
    30. Merkez Bankası rezervleri
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"