Sivilce sorunu yaşayanlar ne yemeli ne içmeli?

Sivilce özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin en büyük sıkıntılarından biridir. Ancak akne sorunu her yaş grubunu etkileyebilir. Akne yüz, omuz ve boyun çevresinde görülebilir.

Akne-sivilce nedir?

Sivilce genellikle yağlı cilt tipine sahip olan kişilerde görülür. Gözeneklerin yağ ile tıkanması ve yağlar ile beslenen bakterilerin birikmesiyle oluşur.

Akne sorununun besinlerle ilgisi var mı?

Yapılan bilimsel çalışmalar bu konuda yeterli olmasa da sağlıksız beslenmenin akne sorununu tetiklediği belirtiliyor. Özellikle bol yağlı ve baharatlı gıdaların akne sorununu tetiklediği düşünülüyor.

Akne sorunu yaşayanlar hangi gıdalardan uzak durmalı?

Beyaz ekmek

Mısır gevreği

İrmikli tatlılar

Sütlü çikolata

Yulaf

Kavun

Ananas

Balkabağı

Patates

Pirinç

Makarna

Akne ile mücadele edilirken ne yenir ne içilir?

Akne nedenleri ve tedavisi konusunda daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç var. Buna rağmen birçok uzman Omega-3 ağırlıklı beslenenlerin akne sorunundan hızlıca kurtulabileceğini belirtir. Bu nedenle sofralardan;

Uskumru

Somon

Yumurta

Ispanak

Lahana

Kırmızı et

Ceviz

Badem eksik etmemek gerekiyor.

Akne tedavisi için detoks suyu nasıl hazırlanır?

Malzemeler

1,5 litre su

1 adet limon

5 adet çilek

1 adet yeşil elma

Bir avuç taze nane yaprağı

1 adet çubuk tarçın

Arzu ederseniz buz

Tüm malzemeleri bir sürahiye doldurun. Hazırladığınız su dolapta biraz soğuduktan sonra gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Hazırladığınız bu çaydan her gün bir bardak içerseniz kısa zaman içinde cildiniz pırıl pırıl bir görünüm kazanacaktır.