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Dünya Sivil Yahudiler iki camiyi ateşe verdi
Dünya

Sivil Yahudiler iki camiyi ateşe verdi

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Sivil Yahudiler iki camiyi ateşe verdi

Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da iki camiyi ateşe verdi.

Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da iki camiyi ateşe verdi.

Saldırılarda Tulkarim'in güneyindeki Kur köyünde bir cami ve Nablus'un güneyindeki Kusra beldesinde inşaat halindeki başka bir cami hedef alındı.

Filistin haber ajansı WAFA, Yahudi işgalcilerin Kur köyüne baskın düzenleyerek bir camiyi ateşe verdiğini, saldırının caminin dışında ve iç kısmında hasara yol açtığını bildirdi.

Saldırganlar bölgeden ayrılmadan önce caminin duvarlarına ırkçı yazılar yazdı.

Bu saldırıdan birkaç saat önce ise Yahudi işgalciler, Kusra'da inşaat halindeki Rahme Camii'ni ateşe verdi. Kusra Belediye Başkanı Abdülazim Vadi, Yahudilerin alandaki ahşap malzemeleri ve inşaat ekipmanlarını yaktığını söyledi.

 

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, Kur'daki camiyi hedef alan saldırıyı kınadı. Bakanlık, Yahudi işgalcilerin 2025 yılında İsrail ordusunun koruması altında Batı Şeria genelinde 45 camiye saldırdığını ekledi.

Öte yandan, Yahudi işgalciler Nablus'un doğusundaki yakın Beyt Furik beldesindeki Dabbat Mahallesi'ne saldırdı ve bir evi ateşe verdi. Yangın evde kısmi hasara yol açtı. Saldırganlar ayrıca evin duvarına ırkçı yazılar yazdı.

Resmi verilerine göre Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve Yahudi işgalciler Batı Şeria'da en az 1182 Filistinliyi katletti, binlercesini yaraladı. Baskınlarda yaklaşık 24 bin kişi gözaltına alındı.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, 6 Temmuz tarihli raporunda İsrailli işgalcilerin bu yılın ilk yarısında Filistinlilere ve mülklerine karşı 3488 saldırı düzenlediğini bildirdi. Bu saldırılar arasında köylere yönelik saldırılar, evlere kundaklama saldırıları, silahlı saldırılar, arazi gaspları ve yerleşim karakollarının kurulması yer aldı.

Kaynak: Mepa News

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