Sıvı yağlı un helvası tarifi nasıl yapılır? Tam ölçülü un helvası
Türk kültüründe hem yas hem mutluluk tatlısı olarak yüzlerce yıldır hazırlana gelen helva Türk mutfağının vazgeçilmez ögelerinden biridir. Un helvası tarifi nasıl yapılır? Tam ölçülü un helvası
Sıvı yağlı tam ölçülü un helvası tarifi
Malzemeler
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı sıvı yağ
- Şerbeti için:
- 2, 5 su bardağı su
- 1, 5 su bardağı şeker
Sıvı yağlı tam ölçülü un helvası tarifi nasıl yapılır?
Öncelikle şerbeti ocağa koyup bir taşım kaynatalım. Daha sonra çelik bir tencereye unu ve yağımızı alıp önce normal ateşte unun kokusu çıkana kadar daha sonra kısık ateşte kavrulana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kıvamına geldiğini hissettiğiniz anda şerbeti döküp hızlıca sürekli karıştırıyoruz ki topak kalmasın. Sıçrama yapabilir dikkatli olmalıyız şerbeti dökerken. Afiyet olsun.