Sıvı yağlı un helvası tarifi nasıl yapılır? Tam ölçülü un helvası

Sıvı yağlı tam ölçülü un helvası tarifi

Malzemeler

2 su bardağı un

1 su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

2, 5 su bardağı su

1, 5 su bardağı şeker

Sıvı yağlı tam ölçülü un helvası tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle şerbeti ocağa koyup bir taşım kaynatalım. Daha sonra çelik bir tencereye unu ve yağımızı alıp önce normal ateşte unun kokusu çıkana kadar daha sonra kısık ateşte kavrulana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kıvamına geldiğini hissettiğiniz anda şerbeti döküp hızlıca sürekli karıştırıyoruz ki topak kalmasın. Sıçrama yapabilir dikkatli olmalıyız şerbeti dökerken. Afiyet olsun.