Sıvı yağlı ağızda eriyen un helvası tarifi: Bugün ne pişirsem? Akşama ne yapsam diye düşünenler için tarif
İşte "Bugün Ne Pişirsem?" sorusuna cevap niteliğinde, mükemme tarif: Sıvı yağlı tam ölçülü un helvası tarifi nasıl yapılır? İşte cevap
MALZEMELER
2 su bardağı un
1 su bardağı sıvı yağ
Şerbet için;
4 su bardağı su
3 su bardağı şeker
YAPILIŞI
İlk olarak şerbeti için; şeker ve suyu tencereye alıp ocağa alalım. Kaynayınca altını kısalım.
Tavaya sıvı yağ alalım ve ısındıktan sonra unu ilave edip kısık ateşte rengi dönene kadar kavuralım.
Güzelce kıvamını aldıktan sonra şerbetimizi ekleyip kısık ateşte kıvam alıncaya kadar pişirelim.
Şerbetini güzelce çektikten sonra sıcak iken şekillendirelim.Afiyet olsun!
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