Siverek'te yılların yol sorunu Büyükşehir ile tarih oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde ulaşım konforunu artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Siverek ilçesine bağlı Akyazı, Kazançlı ve Sofuca kırsal mahallelerini birbirine bağlayan 12 kilometrelik güzergâhta başlatılan kapsamlı yol yenileme çalışmaları tamamlandı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından öncelikle uzun süredir deforme olmuş asfalt tamamen kaldırıldı. Zemin iyileştirme, dolgu ve mekanik malzeme seriminin ardından yol genişletme işlemleri tamamlandı. Son aşamada ise uzun ömürlü ve dayanıklı olması nedeniyle güzergâhta beton yol uygulaması hayata geçirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yol, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tamamlanan beton yol çalışmasıyla birlikte güzergâh, ulaşımda güvenliği ve konforu artıran, uzun ömürlü bir yapıya kavuşturuldu.

Yıllardır yol sorunu yaşayan bölge halkı, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gürakar Mahalle Muhtarı Şahin Yılmaz, yolun bölge için taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Bugüne kadar bu yolda çalışma yoktu, yol çok kötüydü, çamurluydu. Bu yol bir grup yoludur. Şanlıurfa, Diyarbakır, Viranşehir ve aynı zamanda Mardin’e çıkan bir yoldur. Bu yol güzergâhında yaklaşık 35 köy (mahalle) mevcuttur. Aynı zamanda ticaret yoludur. Yolumuz şu anda çok güzel oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.