Siverek'te soba zehirlenmesi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sobadan sızan dumandan zehirlenen yaşlı çiftten biri hayatını kaybetti, biri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Siverek’e bağlı kırsal Sarıkaya (Sahrik) Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı Özpolat (64) ile eşi Safiye Özpolat (65) evde yaktıkları sobadan çıkan dumandan etkilendi. Çiftle iletişim kuramayan yakınları durumdan şüphelenerek eve girdi ve yaşlı çifti baygın halde buldu.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hacı ve Safiye Özpolat ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hacı Özpolat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Safiye Özpolat ise Şanlıurfa’daki hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

