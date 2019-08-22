Siverek’te otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali S. yönetimindeki 44 KC 786 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı’nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ali S. ile araçta bulunan Ayten S., Sultan S. ve Nurcan P. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.