0553 313 94 23

Siverek’te nesli tehlikede olan alaca sansar görüntülendi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan alaca sansarı görüntülendi.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:27
Siverek’te nesli tehlikede olan alaca sansar görüntülendi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan alaca sansarı görüntülendi.


İlçenin Bağlar Mahallesi’nde çocukların oynadığı bir parkta görülen sansarı fark eden vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti. Dağdan getirilen meşe odunlarının arasında geldiği tahmin edilen alaca sansar bir müddet yiyecek bulmak için çevrede dolaştıktan sonra, tekrar odunların arasına girdi. Vatandaşlar nesli tükenmekle karşı karşıya olan sansarın tekrar ormanlık alanına bırakılması için yetkililere ihbarda bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrenciler, 15 Temmuz Destanını yerinde görecek
    1. Öğrenciler, 15 Temmuz Destanını..
    2. Orman işletmeleri alım başvuruları..
    3. Trabzonspor aradığı golcüyü Süper..
    4. Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
    5. Corendon, Kuşadası turizm..
    6. Asayiş ekipleri suçlulara göz açtırmadı
    7. Operasyonda cephanelik ele geçirildi
    8. Başkan Özdoğan: "Daha konforlu ulaşım..
    9. Vali Yıldırım, BİK Müdürüne başarılar..
    10. Rektör Şahin: “Hain hesaplar içinde..
    11. Bomba iddia! Arda Turan, Galatasaray..
    12. Afyonkarahisar’da trafik kazası, 4..
    13. Tekstil ikinci çeyrekte toparlanıyor
    14. Uyuşturucu ticaretine tutuklama
    15. Ölümlü kazaya karışan tır şoförüne 8..
    16. Yarım asırlık birikimi..
    17. Mazıdağı’nda elektrik kesintisi..
    18. Selçuk’ta ‘İran Basınında 15 Temmuz’..
    19. Osmaniyeli sporcular Avrupa’da..
    20. 49 ayrı dosyadan aranan cezaevi..
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!