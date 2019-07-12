Siverek’te nesli tehlikede olan alaca sansar görüntülendi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan alaca sansarı görüntülendi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan alaca sansarı görüntülendi.

İlçenin Bağlar Mahallesi’nde çocukların oynadığı bir parkta görülen sansarı fark eden vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti. Dağdan getirilen meşe odunlarının arasında geldiği tahmin edilen alaca sansar bir müddet yiyecek bulmak için çevrede dolaştıktan sonra, tekrar odunların arasına girdi. Vatandaşlar nesli tükenmekle karşı karşıya olan sansarın tekrar ormanlık alanına bırakılması için yetkililere ihbarda bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.