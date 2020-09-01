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Aktüel Sivas'tan Samsun'a Kızılırmak üzerinden botla giden baba ve oğlu Çorum'a ulaştı
Aktüel

Sivas'tan Samsun'a Kızılırmak üzerinden botla giden baba ve oğlu Çorum'a ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 19:10:01 -
Sivas'tan Samsun'a Kızılırmak üzerinden botla giden baba ve oğlu Çorum'a ulaştı

ÇORUM (AA) - Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas’tan Samsun'a Kızılırmak üzerinden gitmek için rafting botuyla yolculuğa çıkan baba ve oğlu, yolculuklarının 8'inci gününde Çorum’un Osmancık ilçesine ulaştı.

Kızılırmak üzerindeki yolculuğuna Sivas’taki tarihi Eğri Köprü'den başlayan Orhan Çakırer ve oğlu Muhammet Çakırer, Osmancık ilçesinde mola verdi.

Sporcuları tarihi Koyunbaba Köprüsü'nde Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Küçükgöz ve Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci karşıladı.

Orhan Çakırer, gazetecilere, cumhuriyetin kurulmasında önemli dönüm noktalarından 4 Eylül Kongresi hakkında farkındalık oluşturmak ve bunu Türkiye'ye anlatmak için yola çıktıklarını belirterek, "Zorlu bir yolculuk olduğunu biliyoruz ancak gittiğimiz yerlerde böyle karşılanmak bizi mutlu ediyor. Belediye Başkanımıza ve müdürlerimize teşekkür ediyorum. Yorgunluğumuz geçti. Osmancık’ta olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Çakırer daha sonra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'ye takdim edilmek üzere Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı anısına hazırlanan pulun bulunduğu tabloyu Belediye Başkanı Gelgör'e teslim etti.

Gelgör ise sporcuların zorlu yolculuğuna dikkati çekerek, "Bu etkinlikten dolayı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah Cumhuriyetimizin nice yüz ve bin yıllarına bizden sonraki nesiller de bu bayrağı taşıyacaktır." dedi.

25 Ağustos’ta Kızılırmak'ın doğduğu Sivas’tan rafting botu ile yola çıkan sporcular, etkinliklerini Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü olan 4 Eylül'de Samsun’da tamamlamayı hedefliyor.

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