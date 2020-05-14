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Aktüel

Sivas'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:27:32 -
Sivas'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 20 yaşındaki Gamze Yıldız sattığı inekten elde ettiği gelirin 2 bin 500 lirasını, 75 yaşındaki kadın da yaşlılık maaşıyla, engelli oğlunun aylığından biriktirdiği 3 bin lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Merkeze bağlı Başsöğüt köyünde yaşayan Gamze Yıldız, Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Hattı'nı arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri köye gitti.

Yıldız, ineğinin satışından aldığı 5 bin 500 liranın 2 bin 500 lirasını görevliye teslim etti.

Kampanyaya destek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldız, "Bu zor günümüzde devletimizin ve milletimizin yanında olmak için bağışta bulunmak beni çok mutlu etti. Destek olmaktan dolayı gururluyum." dedi.

Kardeşler Mahallesi'nde engelli oğlu Mehmet Kaya (35) ile yaşayan Hediye Kaya (75) da 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak, kampanyaya katılabilmek için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi.

Evine gelen görevlilere yaşlılık maaşından ve engelli oğlunun aylığından biriktirdiği 3 bin lirayı teslim eden Kaya, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.



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