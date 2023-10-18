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Yerel Sivas'taki otobüs kazasında ölü sayısı arttı
Yerel

Sivas'taki otobüs kazasında ölü sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 09:39:00 -
Sivas'taki otobüs kazasında ölü sayısı arttı

SİVAS'ta yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, ölü sayısı 8’e çıktı. Hastanede tedavi gören yaralılardan muavin Tuncay Tunay Kuş (34) da kurtarılamadı.

İstanbul'dan 15 Ekim günü Van'a gitmek için yola çıkan Selim Aytürk yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkisinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarına devrildi. Kazada, 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Yaralılar, Sivas, Malatya ve Kayseri'deki hastanelerine kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören yaralılardan muavin Tuncay Tunay Kuş da kurtarılamadı. Ölü sayısı 8’e yükselirken, otobüs şoförü Selim Aytürk ile birlikte 11 kişinin tedavisi sürüyor.

Tuncay Tunay Kuş’un cenazesi işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi. (DHA)

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