Sivas’ta yarın okular tatil im? 14 Şubat Pazartesi Sivas Valiliği kar tatili açıklaması!

Sivas'ta kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor. İl genelinde soğuk hava etkili oluyor.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Kızılırmak'ın tarihi Kesik Köprü çevresindeki ağaçlara düşen kırağı güzelliklerine güzellik kattı. Öte yandan gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi de 50 metreye kadar düştü.

Sivas’ta okullar tatil mi?

Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Sivas Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı, Sivas Valiliği yarın okullar tatil mi? Sivas’ta okullar tatil olacak mı? soruları öğrenciler tarafından merak edilirken, Sivas Valiliği Tiwter hesabı üzerinden yapılacak açıklama büyük bir dikkatle takip ediliyor. Sivas Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.