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Aktüel Sivas'ta yapımı sürdürülen Altınkale, açılış için gün sayıyor
Aktüel

Sivas'ta yapımı sürdürülen Altınkale, açılış için gün sayıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:19:57 -
Sivas'ta yapımı sürdürülen Altınkale, açılış için gün sayıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale'nin yıl sonuna doğru hizmete girmesi planlanıyor.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sıcak Çermik termal sahasındaki bölgede, Denizli'de bulunan Pamukkale'deki travertenlerden esinlenilerek sarı renkli bir benzerinin oluşturulduğu Altınkale projesinde çalışmalar sürüyor. Sivas İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çalışmalar, Sivas Belediyesince yapılan asfaltlama işlemleriyle devam ediyor.

Altınkale'deki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması ve yıl bitmeden açılışının yapılması planlanıyor.

Sıcak Çermik'te devam eden ve bitme noktasına gelen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Salih Ayhan, bölgede turizm çeşitliliğini artırmak için yeni projeler yapılmaya başladığını ifade etti.

Kükürt renginden faydalanılarak Pamukkale'ye benzer Altınkale projesinin yapıldığına işaret eden Ayhan, Altınkale'nin açılışının yakın zamanda yapılacağını belirtti.

Projenin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Altınkale projesi bölgeye ayrı bir renk kattı. Anadolu'nun ortasında bu tür güzellikleri, toplumumuza ve milletimizin hizmetine sunmak vazifelerimizden birisidir. Allah'ın Sivas'a nasip ettiği bir nimet olan jeotermal kaynağın içindeki mineraller ve sarı renginden faydalanarak burada güzel bir projeyi tamamlamış bulunuyoruz. Sivas Belediyemiz de bugün başlayan asfalt çalışmaları ile bu projeye ve peyzaj çalışmalarına ayrı bir anlam katmış oldu. Bölgeye yürüyüş parkurları, kafe, dinlenme mekanları ve sosyal donatılar da eklenecek."

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