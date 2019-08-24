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Sivas’ta trafik kazası:5 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:14
Sivas’ta trafik kazası:5 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, 20.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Kazada M.Ş. yönetimindeki 58 DA 938 plakalı otomobil trafik ışıkları bulunmayan kavşaktan kara yoluna girerken kent merkezi istikametine gitmekte olan S.Ö. idaresindeki 58 TZ 621 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan D.Ö. B.Ö., M.Ş., H.Ş. ve sürücü M.Ş. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:14
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