Sivas'ta trafik kazası! 3 yaralı Sivas’ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Ö.Y. (33) idaresindeki 25 AJ 203 plaka otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi yakınlarında devrildi. Sürücü ile araçta bulunan Yaren Ceylan (15) ve Umut Aziz Ceylan (7) yaralandı. Ağır yaralanan ve olay yerinde kalbi duran sürücü Ö.Y'yi, yoldan geçen bir yolcu otobüsünde bulunan doktor kalp masajı yaparak yaşama döndürdü. Yaralılar sağlık ekibi tarafından İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada Ö.Y'ye, dün Erzincan'da hız limitini aşarak aracını 133 kilometre hızla kullandığı için trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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