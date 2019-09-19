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Sivas'ta trafik kazası! 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:17
Sivas'ta trafik kazası! 1 ölü, 2 yaralı

Bayram Çamlıca (72) yönetimindeki 58 EN 729 plakalı otomobil, D-100 kara yolu eski Erzincan yolu kavşağı yakınında yol yapım çalışmalarının olduğu bölgede karşı şeride geçerek, Şerif Demir (49) idaresindeki 34 PG 7058 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile Demet Demir (18) yaralandı.

Sıkıştığı araçtan Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Çamlıca, kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:17
  1. Erzincan yolu kavşağı
  2. D-100 kara yolu
  3. Suşehri Devlet Hastanesi
  4. Sivas
  5. kaza

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