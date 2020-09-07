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Aktüel Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 21:58:02 -
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta arızalanan araçtan inen kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

C.B'nin kullandığı 58 UD 224 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Köklüce mevkisinde arıza yaptı. Sürücü arızalan aracını yol kenarına park etti.

H.B. (63) yönetimindeki 63 AAE 627 plakalı otomobil, önce arızalanan araca daha sonra bu araçtan inerek otomobilin yanında bekleyen Necati Keskin'e (54) çarptı.

Kazada Keskin ve H.B. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Keskin müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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