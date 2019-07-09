Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı! Yaralılar var Sivas'ta tır ile traktörün çarpışmasında yola saçılan arpa nedeniyle trafiğe kapandı. Yolda uzun kuyruk oluştu.

Sivas'ınŞarkışla ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Gazi Gülsular (49) yönetimindeki kum yüklü tır, Sivas-Kayseri kara yolununŞarkışla ilçesi Gürçayır beldesi yakınlarında, Duran Saçmalı'nın (50) kullandığı arpa yüklü traktörle çarpıştı. Yaralanan sürücüler, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktörün römorkundan saçılan arpa nedeniyle yolun tek şeridi yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Uzun kuyruk oluşan yolda,kaza yapan araçların kaldırılması ve dökülen arpanıniş makinesi ile toplanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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