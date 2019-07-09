Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde TIR ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta traktörden yola saçılan arpa nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun kuyruk oluştu. Gazi Gülsular (49) yönetimindeki 58 HH 581 plakalı kum yüklü TIR, Sivas-Kayseri kara yolunun Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesi yakınlarında, Duran Saçmalı'nın (50) kullandığı 58 HG 752 plakalı arpa yüklü traktörle çarpıştı. Yaralanan sürücüler, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktörün römorkundan saçılan arpa nedeniyle yolun tek şeridi yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Uzun kuyruk oluşan yolda, kaza yapan araçların kaldırılması ve dökülen arpanın iş makinesi ile toplanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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