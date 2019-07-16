Sivas'ta TIR ile otomobil çarpıştı! Aynı aileden 4 yaralı

Sivas'ta, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 15.00 sıralarında, Sivas-Erzincan yolundaki Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Hafik ilçesinden Sivas yönüne giden Eyüp Gökkaya yönetimindeki 58 BR 107 plakalı TIR ile kavşaktan yola çıkan Erhan Önal yönetimindeki 34 TR 5138 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil devrilip, tavanı kalkarken, içindeki sürücü Erhan Önal ile birlikte Nezagül Önal, Hüsne Önal ve Hasan Önal araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılırken, sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yanıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, aynı noktada önceki gün yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi ölmüş, 1 çocuk da yaralanmıştı.