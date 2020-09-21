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Aktüel Sivas'ta telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Aktüel

Sivas'ta telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:58:01 -
Sivas'ta telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kale Mahallesi Eski Hastane Caddesindeki bir telefon direğinin tepesinde kendinin mahsur kaldığını görenler, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelerek yangın merdiveniyle direğin tepesine ulaşan ekipler, mahsur kalan kediyi yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu indirmeyi başardı.

Bu arada kendisini kurtaran itfaiye erinin elinden kaçan kedi, bir anda gözden kayboldu.

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