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Gündem Sivas'ta tasmalı köpek dehşet saçtı! 4 yaralı
Gündem

Sivas'ta tasmalı köpek dehşet saçtı! 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-01-26 19:11:00 -
Sivas'ta tasmalı köpek dehşet saçtı! 4 yaralı

Sivas’ta tasmalı bir köpek sokakta bulunan vatandaşlara saldırdı, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sivas'taki Huzur Sokak'ta Belçika Kurdu cinsi tasmalı köpek, ilk önce evlerinin önünde oynayan iki çocuğa saldırarak yaraladı. Çocukları kurtarmak isteyen iki yetişkin de köpeğin saldırısıyla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri köpeği yakalayarak barınağa götürdü. Yaralı dört kişi ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı. Y

aralı kız çocukları Aysima Bektaş (7), İkra Bektaş (3), anneleri Nesrin Bektaş ve İsa Demir’in hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Sahibi aranıyor! Mağdurlar şikayetçi...

Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Köpek saldırısına uğrayan anne ile çocuklarını kurtarmak isterken yaralanan İsa Demir, köpeğin çocuğun kolunu ısırmış halde gördüğünü belirtip kemeri ile müdahale etmek istediğini ancak köpeğin kendisine de saldırdığını söyledi. Demir hayat kurtarmak için kemeriyle köpeğe vurmak zorunda kaldığını, vururken vicdanının sızladığını da ifade etti. Demir, köpeğin sahibinden şikayetçi olacaklarını sözlerine ekledi.
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