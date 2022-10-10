Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
H.A. (56) yönetimindeki 58 UD 574 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Elmalı köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan C.K. (77) ve A.T. (48) yaralandı.
Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.