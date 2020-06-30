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Aktüel

Sivas'ta salep soğanıyla yakalanan 5 kişiye 365 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:02:17 -
Sivas'ta salep soğanıyla yakalanan 5 kişiye 365 bin lira ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta kaçak topladıkları salep soğanıyla yakalanan 5 kişiye toplam 365 bin lira ceza verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda bazı kişilerin salep topladıkları ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Jandarmayla ortak çalışma yapan ekipler, 5 şüpheliyi 50 kilogram salep soğanıyla yakaladı.

Çevre Kanunu kapsamında "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan kişi başı 73 bin lira ceza uygulandı.

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