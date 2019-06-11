Sivas'ta sağlık personeli KKKA hastalığından tedavi altına alındı
Sivas'ta bir sağlık personeli Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi altına alındı.11 Haziran 2019 Salı 09:40
Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım'da görev yapan sağlık görevlisi Sadi Dönmez'e (20), hava yoluyla KKKA hastalığı bulaştı.
Yüksek ateş şikayetiyle 7 gün önce hastaneye başvuran Dönmez'in kan numunesinde KKKA virüsüne rastlandı.
Sağlık durumu iyiye giden Dönmez'in hastanenin Anastezi Yoğun Bakım servisinde tedavisine devam ediliyor.
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