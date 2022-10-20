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Yerel Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Yerel

Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 10:53:00 -
Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Koyulhisar'dan Suşehri ilçesi istikametine seyreden Enver Aydın (36) idaresindeki 55 ACR 183 plakalı otomobil, Üçyol Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aydın'ın cenazesi, incelemenin ardından Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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