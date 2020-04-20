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Aktüel

Sivas'ta polis ekipleri kamusal alanlarda vatandaşlara maske dağıttı

2020-04-20 16:14:27 -
Sivas'ta polis ekipleri kamusal alanlarda vatandaşlara maske dağıttı

SİVAS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiği Sivas'ta, polis ekipleri vatandaşlara maske dağıtarak, uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinde maskesiz gezen vatandaşlara maske dağıttı.

Ekipler, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kentteki kamusal alanlarda maskesiz dolaşılmasını yasaklayan kararının ihlal edilmesi halinde Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı uyarısında bulundu.

Bu arada, polis araçlarından da cadde ve sokaklarda "evinizde kalın" anonsu yapıldı.

Sivas Valiliği girişinde de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek noktalarından Atatürk Caddesi de 10.00-17.00 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatıldı.


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