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Sivas’ta patatesin üretimi ve sorunları anlatıldı

Sivas’ta düzenlenen panelde çiftçilere patates bitkisinin üretimi ve sorunları anlatıldı.

19 Mart 2019 Salı 14:21
Sivas’ta patatesin üretimi ve sorunları anlatıldı

Sivas’ta düzenlenen panelde çiftçilere patates bitkisinin üretimi ve sorunları anlatıldı.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp Konferans Salonu’nda düzenlenen panel saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Panelde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan,"Sivas’a para girmesi gerekir. Bu ile para girmesinin yollarını iyi kurgulamamız gerekiyor. Peki bu ile para nasıl girer? Bu ile üretimle, istihdamla para girer. Peki üretim nasıl olacak. Bizim geniş bir coğrafyamız var. Öncelikle tarımsal potansiyelimizi çok maksimize etmemiz gerekiyor. İlçelerde kaymakamlık yaptığımız için bu potansiyeli bilen birisiyim. Bugün alacağımız bilimsel bilgiyle inşallah saha tatbikini yapacağız. Son günlerde patates en çok gündem olan endüstriyel bitkilerden ve temel tüketim maddelerinden birisi ürün çeşitliliği anlamında da en fazla olan ürünlerden birisi Altınyayla’da kaymakamlık yapmış olduğum dönemde orada patatesciliği daha cazip yapmak için örnek patates tarlası yapmıştık. Ama artık bunun çok daha bilimsel çok daha akademik çok daha üstün içerikli paraya dönüşecek mekanlar kurmamız gerekiyor. Tarım ile ilgili özel bir uzman alan oluşturup buna çalışmamız gerekiyor" dedi.


Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ise,"Yemeklik ve sanayi kullanım alanı olan karbonhidrat, nişasta, vitamin ve mineralce zengin önemli bir endüstri bitkisidir. Dünyada ve son yıllarda ülkemizde sertifikalı tohumluk kullanımı ile verim ve kalitesi yüksek patates üretimi artmıştır. Yüksek ve kaliteli üretim için yetiştirilebilecek bölge seçiminden, toprak hazırlığına, çeşit seçiminden, gübreleme ve sulamaya, hastalıkla mücadeleden pek çok yetiştirme tekniğini doğru uygulamak gerekiyor. Patateste genel olarak verimi etkileyen en önemli faktör tohumluktur. Seçilen çeşitler kadar bitkisel verim potansiyele sahip olursa olsun kullanılacak tohumluk sağlıklı ve istenilen özelliklere sahip değilse hedeflenen başarıya ulaşma mümkün değildir." diye konuştu.


Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da patatesin tarımsal önemine dikkat çekerek patates ekimi yapan şirketlere uyarılarda bulundu. Konuşmaların ardından Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak tarafından patates yetiştiriciliği ve patateste görülen hastalıklara yönelik sunum gerçekleştirildi. Panel soru ve cevap bölümüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:21
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