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Aktüel Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
Aktüel

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 15:09:45 -
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Sibel Karacak yönetimindeki 34 DCL 732 plakalı otomobil ile Muhsin Temiz (25) idaresindeki 06 VND 68 plakalı otomobil, Alibaba Mahallesi Çayboyu mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Süleyman (66), Sevim (61) ve Doğukan Karacak ile Şeyma Yılmaz (20) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhsin Temiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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