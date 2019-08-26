Sivas’ta otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ömer Faruk Kılıç (31) yönetimindeki 34 LN 4276 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek ilçesi girişindeki kavşakta, Karani Topaç'ın (61) kullandığı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Gizem Kılıç (29) yaralandı. Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsü Topaç, Sivas'a sevk edildi.

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