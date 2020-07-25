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Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 21:05:51 -
Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bahri Kara'nın (57) kullandığı 58 AAL 878 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Altınyayla Kavşağı'nda karşı şeride geçerek Habip Tahuni (66) idaresindeki 10AA519 yabancı plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü Kara ile otomobilde bulunan Sırma Kara (47), Hasan Hüseyin Can, Zarife (28), Efsa Mina (5) ile Muhammed Sina Gökmen yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Bahri Kara, Zarife ile Muhammed Sina Gökmen, Sivas kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

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