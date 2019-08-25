Sivas'ta otomobil devrildi! 4 yaralı Sivas’ta, bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Turgay Atmaca (51) idaresindeki 58 LE 248 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunun Yenikarasihar kavşağında kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Atmaca, kızları Dilara Atmaca ve Birgül Bacak ile torunu Ahmet Eymen Bacak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas ve Ulaş'taki hastanelere kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.