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Eğitim Sivas’ta okullar tatil mi 17 Şubat Çarşamba bugün yarın Sivas’ta okullar tatil mi?
Eğitim

Sivas’ta okullar tatil mi 17 Şubat Çarşamba bugün yarın Sivas’ta okullar tatil mi?

17 Şubat Çarşamba Sivas’ta okullar tatil mi? Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan günlük hava tahmin raporlarına göre 17 Şubat Çarşamba günü yurt genelinde etkili olacak soğuk hava; kar, tipi şeklinde görülecek. Kar yağışının etkili olduğu iller arasında Sivas da var. Sivas’ta bugün okullar tatil mi? Sivas’ta okullar tatil mi sorusu vatandaşlar ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivas’ta bugün okullar tatil mi? 17 Şubat 2021 Çarşamba günü Sivas’ta yarın okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 08:52:00 -
Sivas’ta okullar tatil mi 17 Şubat Çarşamba bugün yarın Sivas’ta okullar tatil mi?

Sivas’ta bugün okullar tatil mi? Etkili olan kar yağışları hayatı olumsuz etkilerken öğrenciler de bugün Sivas’ta okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor.

Sivas'ta bugün okullar tatil mi?

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verileceği bildirildi. Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nihayet kış kendini yeniden hatırlattı. Yoğun kar yağışı, fırtına devam ediyor. Sivas genelinde bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime çarşamba günü ara veriyoruz." ifadelerini kullandı. Kar yağışının geceden itibaren etkisini yoğun olarak göstereceğini belirten Ayhan, kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de izinli sayılacağını kaydetti.

Sivas hava durumu

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak süren kar yağışının ardından kent merkezi kısmen beyaza büründü. Sivas'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Karla birlikte kısmen beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü. Yağışın aralıklarla sürmesi beklenirken, her hangi bir olumsuzluk yaşanması için ekipler hazır bekletiliyor. 

 

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