Sivas’ta okullar tatil mi 17 Şubat Çarşamba bugün yarın Sivas’ta okullar tatil mi?

Sivas’ta bugün okullar tatil mi? Etkili olan kar yağışları hayatı olumsuz etkilerken öğrenciler de bugün Sivas’ta okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor.

Sivas'ta bugün okullar tatil mi?

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verileceği bildirildi. Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nihayet kış kendini yeniden hatırlattı. Yoğun kar yağışı, fırtına devam ediyor. Sivas genelinde bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime çarşamba günü ara veriyoruz." ifadelerini kullandı. Kar yağışının geceden itibaren etkisini yoğun olarak göstereceğini belirten Ayhan, kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de izinli sayılacağını kaydetti.

Sivas hava durumu

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak süren kar yağışının ardından kent merkezi kısmen beyaza büründü. Sivas'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Karla birlikte kısmen beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü. Yağışın aralıklarla sürmesi beklenirken, her hangi bir olumsuzluk yaşanması için ekipler hazır bekletiliyor.