Sivas'ta metruk binanın çatısı çöktü, 2 kardeş yaralandı

Olay, Yıldızeli ilçesine bağlı Nevruz köyünde meydana geldi. Köyde kullanılmayan metruk eve giren Feyzullah Yılmaz ve kardeşi Beytullah Yılmaz'ın evde olduğu sırada evin çatısı bilinmeyen nedenle çöktü. Çatının altında iki kardeşi gören çevredekiler, durumu sağlık ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan iki kardeş, ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





