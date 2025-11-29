  • İSTANBUL
Yerel Sivas’ta maden göçüğü! Şantiye müdürü 13 gündür aranıyor
Sivas’ta maden göçüğü! Şantiye müdürü 13 gündür aranıyor

Sivas’ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçükte şantiye müdürünün altında kaldığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları 13 gündür devam ederken, ekipler tüm imkanlarla müdürü sağ olarak kurtarmak için yoğun çaba harcıyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 13 gündür devam ediyor.

Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Madende 5 ayrı noktada devam eden arama çalışmalarına, Sivas ve Erzincan'dan AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE'den 9 araç, 42 personel ve kadavra arama köpeği katılıyor.

Bölgede zaman zaman yaşanan toprak kaymaları nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

