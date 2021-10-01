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Yerel Sivas'ta lastik yüklü TIR yandı
Yerel

Sivas'ta lastik yüklü TIR yandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde lastik yüklü TIR’da çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 17:25:00 -
Sivas'ta lastik yüklü TIR yandı

Şahzade Özlü idaresindeki 76 AAE 335 plakalı lastik yüklü tır, seyir halindeyken D-100 kara yolu Koyulhisar ilçesi Akseki köyü virajında alev aldı. Alevleri gören Özlü, TIR’ı durdurarak araçtan indi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Koyulhisar ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, Özlü gözyaşlarına hakim olamadı.

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