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Aktüel Sivas'ta Kovid-19'u yenen 70 yaşındaki kadından "dikkatli olun" mesajı
Aktüel

Sivas'ta Kovid-19'u yenen 70 yaşındaki kadından "dikkatli olun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:59:07 -
Sivas'ta Kovid-19'u yenen 70 yaşındaki kadından "dikkatli olun" mesajı

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 70 yaşındaki kadın, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Hafik ilçesi Pusat köyünde yaşayan Seher Güneş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Güneş, yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Güneş, 5 günlük tedavi sürecinde iyileşti.

Kovid-19'u yenerek taburcu edilen Güneş, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Güneş, tedavisini üstlenen sağlık personeline teşekkür ederek, "Allah bu kötü hastalıktan sizleri korusun, sizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Doktorun, "İnsanlara vereceğin bir mesaj var mı?" sorusuna Güneş, "Herkes kendine dikkat etsin." yanıtını verdi.

Güneş, 14 günü evinde karantinada geçirecek.

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