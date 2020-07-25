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Aktüel

Sivas'ta kayıp kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-25 06:46:15 -
Sivas'ta kayıp kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde, yakınlarınca kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu.

Dün sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Murat Yıldırım için yakınlarınca güvenlik güçlerine kayıp ihbarı yapıldı.

Yıldırım'ın bulunması için çalışma yürüten jandarma ve yakınları Kızılırmak kenarında erkek cesedi olduğu ihbarını aldı.

Olay yerine giden ekipler, cesedin, kayıp olduğu bildirilen Murat Yıldırım'a ait olduğunu belirledi.

Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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