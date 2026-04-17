Sivas'ta kardeşleri traktör ayırdı! 2 kardeşten 1'i öldü
Sivas'ta meydana gelen traktör kazasında 2 kardeşten biri öldü diğeri ise yaralandı.
Akıncılar ilçesi Onarı köyünde meydan gelen kazada Şerafettin Şenkaya idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü. Kazada sürücü ile yanındaki kardeşi H.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsü Şerafettin Şenkaya burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.