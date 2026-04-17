Okul saldırısı sonrası uyardı: ''Anne-babalar hemen bunu yapın''
Çocuk gelişimi uzmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan kan donduran okul saldırılarının ardından, anne-babalara seslenerek uyarılarda bulundu.
Şanlıurfa’da bir lisede 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından, Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda yaşanan ve öğrenciler ile bir öğretmenin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırı toplumda büyük üzüntüye neden oldu.
Peş peşe gelen okul saldırılarının ardından Uzman Psikolog, Çocuk Gelişimi Uzmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar, yayımladığı video ile ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.
"BUGÜN ATILMASI GEREKEN İLK ADIM" Tongar, ebeveynlerin çocuklarla ilgili alması gereken ilk önlemi vurgulayarak, teknolojiden tamamen uzaklaşmanın mümkün olmadığını ancak bazı alışkanlıkların değişmesi gerektiğini ifade etti.
"TELEFON KAYDIRMA ALIŞKANLIĞI KALDIRILMALI" Tongar, özellikle sosyal medya kullanımındaki "kaydırma" alışkanlığının çocukların duygu dünyasını olumsuz etkilediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Çocukları teknolojiden tamamen uzaklaştıramıyoruz ama bir şeyi hemen bugün kaldıracağız: telefon kaydırmasını."
"DUYGUSAL GEÇİŞLER EMPATİYİ AZALTIYOR" Sürekli içerik değiştirmenin çocukların duyguları tam olarak yaşamasını engellediğini ifade eden Tongar, şu ifadeleri kullandı:
"Çocuk kaydırıyor, karşısına farklı videolar çıkıyor. Bir anda acı bir görüntü geliyor, ardından komik ya da korkutucu bir içerik… Hiçbir duyguyu tam olarak yaşayamadan sürekli başka bir duyguya geçiliyor. Bu durum zamanla duygusal küntlüğe yol açıyor."
"EMPATİ DUYGUSU ZAYIFLIYOR" Bu durumun empati becerilerini de olumsuz etkilediğini belirten Tongar, "Birine zarar verebilmenin temel nedenlerinden biri, karşısındakinin acısını hissedememektir" dedi.
"AİLELERE EKRAN UYARISI" Ebeveynlere çağrıda bulunan Tongar, çocukların telefonla kontrolsüz şekilde video kaydırmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı:
"Şu kaydırmayı bugün evden kaldırıyoruz. Bir şey izlenecekse uzun videolar, filmler ya da çizgi filmler ailece birlikte izlenmeli. Çocuğun eline telefon verip kontrolsüz şekilde video kaydırmasına izin vermeyelim."/ kaynak: haber7
