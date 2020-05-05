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Aktüel

Sivas'ta karantinadaki öğrenciden mini konser

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:44:51 -
Sivas'ta karantinadaki öğrenciden mini konser

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulan öğrenci, yurtta kalanlara kontrbasıyla mini konser verdi.

Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan getirilen 639 Türk vatandaşı, karantina dönemini Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sivas Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'nde geçiriyor.

Her türlü imkanın sunulduğu yurtta, Avusturya'dan gelen ve karantina sürecini geçiren Mozarteum Üniversitesi Kontrbas Bölümü 3. sınıf öğrencisi İrem Özyiğit konser verdi.

Özyiğit, odasının önünde kontrbasıyla verdiği mini konserle karantinadaki vatandaşlara klasik müzik keyfi yaşattı.


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