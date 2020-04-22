Sivas'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İsmail Sarıtaş (33) idaresindeki 58 YG 028 plakalı kamyon, Kayseri-Sivas kara yolu Dört Yol Kavşağı'nda, Süleyman Yıldız (37) yönetimindeki 58 ABE 488 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Soner (26) ve Şükrü Yıldız (27), ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.