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Spor Sivas'ta ilk yarı gol yağmuru!
Spor

Sivas'ta ilk yarı gol yağmuru!

Yeniakit Publisher
2023-11-27 20:59:00 -
Sivas'ta ilk yarı gol yağmuru!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, haftanın kapanış mücadelesi olan Sivasspor-Trabzonspor maçı ilk yarı gol düellosuna sahne oldu!

Sivas'ta maça etkili başlayan ev sahibi Sivasspor oldu. Ev sahibi ekip 5. dakikada Saiz ile durumu 1-0'a getirirken, 20. dakikada ise sahneye Manaj çıktı ve durum 2-0 oldu.

Topun bir o kalede, bir bu kalede geçtiği mücadelede 39. dakikada sahneye Trabzonspor adına Nicolas Pepe çıktı ve farkı 1'e indirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlanacakken 45+1 de sahneye Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu çıktı ve durumu 2-2'ye getirdi. Sivasspor adına soyunma odasına gitmeden üzücü bir sonuç olurken diğer tarafta bu sonuç ise maça ortak olma adına önemli bir sonuç oldu.

Sivasspor Trabzonspor maçı gol anlatımı
Sivasspor Trabzonspor maçı gol anlatımı

Spor

Sivasspor Trabzonspor maçı gol anlatımı


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