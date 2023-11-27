Sivas'ta ilk yarı gol yağmuru!

Sivas'ta maça etkili başlayan ev sahibi Sivasspor oldu. Ev sahibi ekip 5. dakikada Saiz ile durumu 1-0'a getirirken, 20. dakikada ise sahneye Manaj çıktı ve durum 2-0 oldu.

Topun bir o kalede, bir bu kalede geçtiği mücadelede 39. dakikada sahneye Trabzonspor adına Nicolas Pepe çıktı ve farkı 1'e indirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlanacakken 45+1 de sahneye Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu çıktı ve durumu 2-2'ye getirdi. Sivasspor adına soyunma odasına gitmeden üzücü bir sonuç olurken diğer tarafta bu sonuç ise maça ortak olma adına önemli bir sonuç oldu.

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