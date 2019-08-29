Sivas’ta HES santralindeki su kanalı patladı 100 karayolu sular altında kaldı.

100 karayolu sular altında kaldı. Patlama sonrası gelen sel suları 3 aracı sürükledi. Araçlarda bulunan 6 kişi çevredeki vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.Yaralılar Su Şehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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