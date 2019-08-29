0553 313 94 23

Sivas’ta HES santralindeki su kanalı patladı

100 karayolu sular altında kaldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 02:51
Sivas’ta HES santralindeki su kanalı patladı

100 karayolu sular altında kaldı. Patlama sonrası gelen sel suları 3 aracı sürükledi. Araçlarda bulunan 6 kişi çevredeki vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.Yaralılar Su Şehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 02:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİNE EK
    1. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    2. Husilerden Suudi Arabistan'daki..
    3. Sivas’ta HES santralindeki su kanalı..
    4. GÜNCELLEME - Sivas'ta HES kanalı patladı
    5. Hatay’da freni patlayan kamyon 12..
    6. Hüseyin Çelik'ten istifa açıklaması:..
    7. Üç madencinin öldüğü patlamada maden..
    8. Davutoğlu’cu Abdullah Başçı'dan istifa..
    9. Tekirdağ’da bir astsubay FETÖ’den..
    10. 5 aydır kayıp şahsın ormanlık alanda..
    11. İzmir’de Otomobil ağaca çarptı: 3 ölü,..
    12. Başkan Erdoğan'dan sert tepki:..
    13. Kağıthane’de bir kişi çarşaf giyerek..
    14. Erdoğan açıkladı: Rusya'ya boşuna..
    15. Sivas'ta HES kanalı patladı
    16. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar..
    17. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki..
    18. Sivas’ta HES santralindeki su kanalı..
    19. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES..
    20. Galatasaray’ın muhtemel rakipleri..
    21. Suudi Arabistan, Husilere ait bir..
    22. FETÖ’den ihraç edilen polis uyuşturucu..
    23. İklim aktivisti Greta Thunberg'ten..
    24. Malatya’da silahlı çatışma: 3 gözaltı
    25. İzmir’de 38 düzensiz göçmen yakalandı
    26. 76. Venedik Film Festivali başladı
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı..
    28. ABD'den güvenli bölge için yeni..
    29. Hatay'da kamyonetin freninin patlaması
    30. Tedavileri tamamlanan caretta..
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Suriye sınırında Amerikan oyunu! 'YPG çekildi' iddiası
    Suriye sınırında Amerikan oyunu! 'YPG çekildi' iddiası