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Aktüel Sivas'ta hayvan ayak izi fosilleri bulundu
Aktüel

Sivas'ta hayvan ayak izi fosilleri bulundu

Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Mesci: - "Ayak izleri Sivas’ın güneybatısında geniş alanlarda yüzeyleyen ve günümüzden 23 ile 33 milyon yıl öncesini ait olup, oligosen döneminde oluşmuş kayaçlar içerisindeki tabaka yüzeylerinde belirlenmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:11:24 -
Sivas'ta hayvan ayak izi fosilleri bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ta ceylan, antilop ve ata ait olduğu tahmin edilen hayvan ayak izi fosilleri bulunduğu bildirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Mesci, yazılı açıklamasında, Sivas’ın 17 kilometre güneyinde yer alan Budaklı köyü yakınlarında milyonlarca yıl önce yaşamış hayvanlara ait ayak izi fosilleri bulduklarını belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Cem Erkman ve Prof. Dr. Şakir Önder Kurt ile yürüttükleri çalışmayı tamamladıklarını aktaran Mesci, "Ayak izleri Sivas’ın güneybatısında geniş alanlarda yüzeyleyen ve günümüzden 23 ile 33 milyon yıl öncesini ait olup, oligosen döneminde oluşmuş kayaçlar içerisindeki tabaka yüzeylerinde belirlenmiştir." ifadesini kullandı.

Mesci, ayak izlerini nehir kenarlarındaki yumuşak ve ıslak zemin üzerinde gezinen hayvanların bıraktığını ve bunu izleyen sedimantolojik süreçlerle örtülüp, kayaç haline dönüşmesi ve bugüne kadar korunması sonucu izlerin gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ayak izleri çok net olmamasına karşın biri küçük diğeri orta büyüklükte. Olasılıkla ceylan ve antiloptan oluşan çift toynaklı ve muhtemelen orta büyüklükte tek toynaklı küçük boyutlu at grupları tarafından bırakılmış. Ayak izlerinin bir kısmının hayvanların tek olarak belirli doğrultuda yürümeleri sonucu, bir kısmının ise sürü halinde hareket etmeleri sonucu bırakıldığı dikkati çekmektedir. Oligosen için bu bulgunun Türkiye’de ilk olduğunu belirtebiliriz. Oligosen biyokronolojisine katkı sağlaması ve Anadolu’nun geçmişteki ekosistemlerinin anlaşılması açısından bilimsel anlamda önemli olduğunu vurgulayabiliriz."

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