Sivas'ta hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ın Gölova ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucunda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.09 Ağustos 2019 Cuma 15:40
Kazım Ayhan (37) yönetimindeki hafif ticari araç, D-100 kara yolu Boğazköy yakınlarında Hikmet Altınöz'ün kullandığı tırla çarpıştı.
Hafif ticari araçta bulunan Dursun Kumru, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan sürücü Ayhan,Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak Gölova İlçe Hastanesine kaldırıldı.
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